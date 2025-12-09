Домрачева готова возглавить сборную Беларуси по биатлону

Домрачева готова возглавить сборную Беларуси по биатлону1
- 9.12.2025, 23:27
Но при одном условии.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в интервью изданию news.ru заявила, что готова рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси. Однако отметила, что главным условием для такой работы является возможность путешествовать с семьей.
«Быть тренером — очень интересно, испытываешь восхитительные ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами.
У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты можно рассматривать», — сказала Домрачева.
С 2019 по 2022 год Дарья Домрачева вместе со своим мужем, знаменитым норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьёрндаленом возглавляла национальную команду Китая перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Пара воспитывает двух дочерей — 9‑летнюю Ксению и 2‑летнюю Миру.