Домрачева готова возглавить сборную Беларуси по биатлону 1 9.12.2025, 23:27

Но при одном условии.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в интервью изданию news.ru заявила, что готова рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси. Однако отметила, что главным условием для такой работы является возможность путешествовать с семьей.

«Быть тренером — очень интересно, испытываешь восхитительные ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами.

У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты можно рассматривать», — сказала Домрачева.

С 2019 по 2022 год Дарья Домрачева вместе со своим мужем, знаменитым норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьёрндаленом возглавляла национальную команду Китая перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Пара воспитывает двух дочерей — 9‑летнюю Ксению и 2‑летнюю Миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com