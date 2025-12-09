закрыть
10 декабря 2025, среда, 0:04
Украинские «Оплоты-Т» впервые применили в бою

  • 9.12.2025, 23:55
Танки применили вооруженные силы Таиланда.

Вооруженные силы (ВС) Таиланда впервые применили в бою танки «Оплот-Т» украинского производства. На соответствующую видеозапись обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, сделанных разведывательным дроном, видны «Оплоты» с антидроновыми козырьками, которые ведут огонь. Машины используют для стрельбы по зданию в ходе возобновившихся боевых действий между Таиландом и Камбоджей.

БМ «Оплот» — это модернизированная версия советского Т-80УД. Машина получила динамическую защиту «Дуплет», дизельный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил и комплекс оптико-электронного противодействия. Для Таиланда изготовили 49 танков «Оплот-Т», которые дополнительно оснастили кондиционером и вспомогательной силовой установкой.

