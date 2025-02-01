На росТВ внезапно заговорили о колоссальных потерях ВС РФ на фронте 1.02.2025, 2:00

Пропагандисты резко сменили риторику.

Один из самых одиозных пропагандистов Кремля Артем Шейнин, который горячо поддерживал войну против Украины, резко сменил риторику. Он неожиданно заговорил о колоссальных потерях российской армии на фронте, отмечает dialog.ua.

Шейнин намекнул, что из-за огромных потерь Россия не может долгое время продолжать свою агрессию против Украины.

«Мы продолжаем убивать друг друга в больших количествах. И наши кладбища тоже не то чтобы пустуют. У нас тоже время в этом смысле не бесконечно. У моего товарища-однополчанина погиб племянник двоюродный. Ему на момент гибели было 19 лет. Он в армии срочную службу не служил из-за плоскостопия. Так вот, он со своим плоскостопием, с которым его на срочку не брали, успел на контракт уйти и погибнуть. Это тоже для тех, кто понимает, сигнал о том, что времени у нас тоже не так много», - заявил кремлевский пропагандист.

Свою пламенную речь он озвучил в эфире государственного «Первого канала». А это говорит о том, что смена риторики согласована с Кремлем.

На фоне происходящего уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова выступила с речью о благородном обращении украинских военных с жителями Курской области.

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