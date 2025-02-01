Украина вернула двух детей, которые всю жизнь прожили в оккупации 1.02.2025, 3:40

Их родной город был захвачен россиянами еще в 2014 году.

Украине удалось вернуть брата и сестру, которые всю жизнь прожили в оккупации. Их родной город был захвачен россиянами еще в 2014 году.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины брата и сестру, которые всю жизнь прожили в оккупации, - сообщил Ермак.

По его словам, родной город Инны и Антона попал в оккупацию еще в 2014 году. Воспитывала детей бабушка - отец погиб, а мать была лишена родительских прав. После начала полномасштабного вторжения бабушка решила, что им нужно уехать из родного города, где становилось все опаснее.

Не имея возможности сразу добраться до подконтрольной Украине территории, семья отправилась к родственникам в Россию. Однако они продолжали искать путь возвращения на Родину, где детей ждал их родной дядя.

- Сегодня дети наконец дома, в родной стране. Благодарен специалистам Украинской сети за права ребенка за организацию этой спасательной миссии, - отметил глава ОП.

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