Политолог: Трампу выгодна победа Украины, это важно для его рейтинга 1.02.2025, 6:00

Для достижения своих целей США будут усиливать давление на Кремль.

США работают над тем, чтобы обеспечить справедливый мир в Украине. Но в разных, в том числе и западных изданиях, создается много шума и публикуются различные, не самые оптимистичные варианты окончания войны РФ против Украины. В основном, это «вбросы» со стороны РФ.

Президенту США Дональду Трампу необходима победы Украины, потому что неуспех в украинском вопросе сильно подорвет рейтинг республиканцев и Трампа в целом. Об этом рассказал политолог Антон Кучухидзе.

- После того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США работают над тем, чтобы обеспечить Украине справедливый, устойчивый мир на долгие годы, а не просто перемирие, много изданий (кто по своей инициативе, кто имея свои интересы внутри того или иного государства, а иногда — просто российские вбросы), но в информационном поле наблюдается очень большая шумиха вокруг этого вопроса. Только за последнюю неделю появилось как минимум три новых «мирных плана Трампа». Правда в том, что сегодня существует только один мирный план и это — мирный план Украины. Именно на основе этого мирного плана был проведен Глобальный саммит мира летом 2024 года. Все остальное — это просто размышления на тему мира в Украине, — отметил политолог.

По его словам, именно на мирном плане Украины команда Трампа разрабатывает подходы, которые могли бы стать основой для устойчивого стабильного мира в Украине.

«Поэтому однозначно со стороны команды Трампа будет коммуникация с украинской стороной. Об этом говорил и президент Украины Зеленский. Об этом говорили и некоторые депутаты Верховной Рады Украины, что готовится ряд встреч на разных уровнях — как на военно-политическом, так и межпарламентском. Поэтому подходы администрации Трампа будут максимально учитывать интересы Украины. Тем более, тут интересы США и Украины с точки зрения безопасности совпадают», — акцентировал гость эфира.

Он отметил, что Соединенным Штатам нужна уверенная победа в вопросе мира в Украине.

«Во-первых, Республиканская партия проголосовала за 180 млрд долларов военной и экономической помощи для Украины с 24 февраля 2022 года. Не нужно забывать, что республиканцы были лидерами, кто голосовал за все бюджетные вопросы по финансированию Украины. Во-вторых, Трампу нужна победа, потому что если у него будет неуспешный кейс с Украиной, это ляжет в основу будущей избирательной кампании демократов. Тем более, через два года в США пройдут довыборы в Палату представителей, а потом начнется и президентская кампания. Поэтому не успех в украинском вопросе очень сильно пошатнет рейтинги республиканцев и Трампа в целом», — добавил политолог.

Он также считает: еще одной причиной добиться хорошего эффективного результата в украинском вопросе для Трампа является то, что он объявил главную цель США — стать экспортером нефти номер один в мире.

«Официальная политика уже новой администрации заключается в том, чтобы больше добывать, больше экспортировать и тем самым снижать цену на нефть. А снижение цены на нефть глобально приводит как раз к тому, что у России становится меньше денег. И на войну, в том числе. Скорее всего, для достижения своих целей США будут усиливать давление на РФ, в том числе и санкционно. А вот насколько это будет быстро и эффективно, покажет время», — констатировал Антон Кучухидзе.

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