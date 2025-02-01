Помощники Маска заблокировали госслужащим США доступ к важной базе данных 1.02.2025, 8:44

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Илон Маск

Карьерные чиновники в недоумении.

Помощники Илона Маска, ответственные за управление кадровой службой правительства США, заблокировали карьерным госслужащим доступ к компьютерным системам. Эти системы содержат персональные данные миллионов федеральных служащих.

Об этом сообщает Reuters.

В агентстве напомнили, что после вступления в должность 11 дней назад, президент Дональд Трамп начал масштабное обновление правительства. Он уволил и отстранил сотни государственных служащих в рамках своих первых шагов к сокращению бюрократического аппарата и назначения более лояльных к нему лиц.

Так, миллиардер Илон Маск, которому Трамп поручил сократить штат гражданских госслужащих размером 2,2 миллиона, быстро нашел союзников в ведомстве, известном как Офис по управлению персоналом США (Office of Personnel Management).

Двое чиновников на условиях анонимности отметили Reuters, что отдельные старшие карьерные сотрудники Офиса были лишены доступа к некоторым информационным системам ведомства.

По словам чиновников, эти системы содержат большую базу данных под названием «Интеграция человеческих ресурсов предприятия». База содержит даты рождения, номера социального страхования, аттестации, домашние адреса, уровни заработной платы и стаж работы госслужащих.

«Мы не имеем никакого представления о том, что они делают с компьютером и системами данных. Это вызывает большое беспокойство. Нет никакого надзора. Это создает реальные угрозы для кибербезопасности и хакерства», - сказал один из чиновников.

Чиновники, которых коснулось это решение, все еще могут войти в систему и получить доступ к таким функциям, как электронная почта. Но они больше не могут видеть огромные наборы данных, охватывающие все аспекты федеральной рабочей силы.

Офис по управлению персоналом разослал меморандумы, которые избегают обычных сухих формулировок правительственных посланий, поскольку они поощряют государственных служащих рассмотреть предложения выкупа, чтобы уволиться и взять отпуск в «пункт назначения мечты».

Дон Мойниган, профессор Школы публичной политики Форда при Мичиганском университете, сказал, что действия внутри Офиса вызывают беспокойство касательно надзора Конгресса за агентством и относительно того, как Трамп и Маск относятся к федеральной бюрократии.

«Это значительно затрудняет понимание происходящего для тех, кто не входит в ближайшее окружение Маска в Офисе», - сказал Мойниган.

Влияние Илона Маска

Команда, состоящая из нынешних и бывших сотрудников Маска, взяла на себя командование Офисом по управлению персоналом 20 января, - в день вступления Трампа в должность.

По словам одного из сотрудников Офиса, они перенесли раскладные диваны на пятый этаж штаб-квартиры агентства, где расположен кабинет директора и куда можно попасть только при наличии пропуска или в сопровождении охраны. Диваны-кровати были установлены таким образом, чтобы команда могла работать круглосуточно.

Илон Маск, большой спонсор известного своего требовательного босса, установил кровати в офисе X для сотрудников, чтобы они могли работать дольше, когда в 2022 году возглавил платформу социальных сетей, ранее известную как Twitter.

«Это похоже на враждебное поглощение», - сказал агентству сотрудник Офиса.

По словам чиновников, новые руководители Офиса по управлению персоналом, переместили главного менеджера агентства Кэти Малаг из ее кабинета в новый офис на другом этаже.

Перемещение помощников Маска в Офис и беспорядки в здании Казначейства в пятницу, спровоцированные другими помощниками бизнесмена, подчеркивают его огромное влияние в правительстве.

Дэвид Лебрик, высокопоставленный карьерный чиновник Министерства финансов США, покинет свой пост после конфликта с союзниками Маска. Они попросили предоставить им доступ к платежным системам.

В новую команду Офиса вошли инженеры-программисты, в том числе Брайан Бьельде, который присоединился к предприятию Маска SpaceX в 2003 году в качестве инженера по авионике, а затем стал вице-президентом компании по человеческим ресурсам. В Офисе Бьельде занимает должность старшего советника.

Исполняющий обязанности главы Офиса по управлению персоналом Чарльз Эзелл рассылает служебные записки всем госслужащим с момента вступления Трампа в должность. В частности, во вторник он предложил федеральным служащим возможность уволиться с выплатой восьмимесячной зарплаты.

«Никто здесь не знал, что эти записки появятся. Мы узнали об этих записках одновременно с остальным миром», - сказал Reuters один из чиновников.

Среди членов группы руководителей Офиса также присутствует Аманда Скейлз, - бывшая сотрудница Маска, которая сейчас является руководителем аппарата.

В одной из разосланных Эзеллом служебных записок, 20 и 21 января, Скейлз приказывала ведомствам идентифицировать федеральных работников, находящихся на испытательном сроке, а руководителей ведомств просили писать на ее электронный адрес в Офисе.

Другим старшим советником является Риккардо Биазини, бывший инженер компании Tesla, а в последнее время директор The Boring Company, - компании Маска, которая занимается строительством тоннелей в Лас-Вегасе.

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