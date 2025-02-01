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Украинские военные «затрофеили» вражескую БМП, лежавшую под водой

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  • 1.02.2025, 8:50
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Украинские военные «затрофеили» вражескую БМП, лежавшую под водой

Для этого солдаты совершили около шести боевых выходов.

Недавно солдаты 106-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады «Стальные львы» поделились подробностями уникальной спецоперации, в ходе которой им удалось почти на линии фронта вытащить российскую боевую машину пехоты из-под воды. Там она оказалась еще в 2022 году и все это время пролежала: россияне ее так и оставили. Об этой операции стало известно со страницы «Стальных львов» в Facebook.

«Они в 2022 году отходили, и то ли у них мотор заклинил, что ли, но они оставили полностью ее, полностью заряженную, а сами выплыли», — рассказал военный.

О БМП под водой украинские военные узнали не сразу: говорят, что не могли ее увидеть раньше.

«Она была под водой, ее никто не мог обнаружить: не видели, противник ударил в дамбу. Уровень воды сошел и летом обнаружили эту БМП», — добавляет командир бригады.

По словам военных, они планировали эту операцию больше месяца. Солдаты совершили около шести боевых выходов, каждый раз тратя на это ориентировочно 30 минут: говорят, что больше времени выделить было невозможно, потому что россияне сразу замечали военных и направляли туда дроны, которые наводили удары.

Когда же военные добрались до БМП, то решили «затрофеить» ее, хотя сначала перед ними стояла задача вытащить «пушку». Солдаты уверяют: БМП стоила того, чтобы ее вытащить, ведь это довольно «солидная машина».

Отметим, что военные, которые принимали участие в этой спецоперации, решили дать имя БМП: теперь она называется «Морским чудовищем» и будет служить для украинских солдат.

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