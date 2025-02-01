В США разбился еще один самолет: борт упал возле торгового центра

В США разбился еще один самолет: борт упал возле торгового центра2
- 1.02.2025, 8:57
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Вспыхнули пожары.
В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) вечером в пятницу, 31 января, разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильный взрыв.
В результате этого загорелись дома и автомобили, поврежден газопровод. Также полиция информировала о раненых на земле. Об этом сообщает CBS News.
На борту самолета находились шесть человек – эти данные подтвердили в Федеральном авиационном управлении США. Это два врача, двое пилотов, пациент и, вероятно, член семьи пациента.
Упавший в Филадельфии самолет – это медицинский борт Learjet 55. Он разбился вскоре после взлета.
«Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени в пятницу, 31 января, после вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии. На борту было два человека. Самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури. FAA и NTSB проведут расследование», – говорится в сообщении.
Очевидцы рассказали, что взрыв был такой сильный, что их дома дрожали, когда самолет упал.