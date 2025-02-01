В США разбился еще один самолет: борт упал возле торгового центра 2 1.02.2025, 8:57

6,116

Вспыхнули пожары.

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) вечером в пятницу, 31 января, разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильный взрыв.

В результате этого загорелись дома и автомобили, поврежден газопровод. Также полиция информировала о раненых на земле. Об этом сообщает CBS News.

На борту самолета находились шесть человек – эти данные подтвердили в Федеральном авиационном управлении США. Это два врача, двое пилотов, пациент и, вероятно, член семьи пациента.

Упавший в Филадельфии самолет – это медицинский борт Learjet 55. Он разбился вскоре после взлета.

«Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени в пятницу, 31 января, после вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии. На борту было два человека. Самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури. FAA и NTSB проведут расследование», – говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что взрыв был такой сильный, что их дома дрожали, когда самолет упал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com