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The Independent: Россияне резко сменили тактику в битве за Покровск

  • 1.02.2025, 9:15
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The Independent: Россияне резко сменили тактику в битве за Покровск

Впервые оккупанты начали экономить силы.

Российские войска усиливают наступление вокруг стратегически важного украинского города Покровск, угрожая ключевым линиям снабжения и вызывая опасения по поводу возможного окружения. Об этом пишет The Independent.

«Ситуация в целом сложная, противник постоянно атакует в пешем порядке», - сказал заместитель командира 59-й штурмовой бригады Украины, которая ведет бои на Покровском фронте.

По словам офицера, противник имеет гораздо большее количество пехоты, атакует небольшими группами, готовыми нести очень большие потери, и умело использует ландшафт и плохую видимость, чтобы скрыться от беспилотников.

Виктор Трегубов, представитель украинских военных, заявил, что россияне пытаются обойти и окружить Покровск с запада. По его словам, это отличается от их подхода к захвату предыдущих крупных городских районов, где они предпочитали дорогостоящие лобовые атаки и уличные бои. Он сказал:

«Похоже, что, возможно, впервые, они начали экономить свои силы».

По словам Трегубова, наступление российских войск на Покровском фронте в основном ведется небольшими группами пехоты, которые используют деревни и лесополосы для того, чтобы закрепиться.

Заместитель командира 59-й штурмовой бригады Украины заявил, что недавно россияне начали использовать новую тактику: посылать отряды пехоты по три-четыре человека вглубь территории, чтобы устраивать засады на украинских солдат и технику с помощью противотанковых мин.

Он добавил, что в целом за последний месяц нападения стали чуть менее интенсивными, а артиллерия России стреляет меньше, чем полгода назад.

Аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен считает, что Украина с трудом отбивает небольшие пехотные атаки России, потому что у нее не хватает собственных сил и средств для полного прикрытия линии фронта. Он добавил:

«В украинских частях просто не хватает пехоты».

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