Белорусскую станцию РЭБ нашли у повстанцев в воюющем Судане 1.02.2025, 9:34

Видеофакт.

Белорусскую станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Гроза-С» на базе микроавтобуса нашли в Судане. Ее использовали повстанцы из группировки «Силы быстрого реагирования» (Rapid Support Forces, RSF). Вооруженные силы Судана (ВСС) обнаружили станцию, когда захватили крупную базу RSF к северу от Хартума, сообщает military.africa.

RSF — военнизированная организация, созданная в 2013 году на базе проправительственного ополчения. До 2023 года она подчинялась правительству Судана, но в апреле 2023 года вступила в конфликт с Вооруженными силами. СМИ писали, что группу поддерживает оружием ЧВК Вагнера, но Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК не участвует в конфликте в Судане.

27 января в соцсетях появились фото и видео уничтоженной станции РЭБ, которую идентифицировали как «Гроза-С» производства ОАО «КБ Радар». Сообщается, что в нее попал дрон в ходе боев недалеко от НПЗ «Аль-Джили».

«Гроза-С» разработана в 2016 году, используется для обнаружения и перехвата БПЛА путем формирования помех навигационному оборудованию. Дальность действия — до 40 км.

شوف حجم الدعم و الإمداد لمليشيا الدعم السريع!

غرفة تحكم متحركة للمسيرات جديدة من طراز مرسيدس!

تم تدمير غرفة التحكم بواسطة مسيره غالبا!

اترك لكم الفيديو و افادة المسؤل و شرح العربة و متعلقاتها. pic.twitter.com/pRRJIHotUf — Ali Yahya (@AliYahyaSDN) January 26, 2025

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