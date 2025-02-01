Белорусскую станцию РЭБ нашли у повстанцев в воюющем Судане
- 1.02.2025, 9:34
Видеофакт.
Белорусскую станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Гроза-С» на базе микроавтобуса нашли в Судане. Ее использовали повстанцы из группировки «Силы быстрого реагирования» (Rapid Support Forces, RSF). Вооруженные силы Судана (ВСС) обнаружили станцию, когда захватили крупную базу RSF к северу от Хартума, сообщает military.africa.
RSF — военнизированная организация, созданная в 2013 году на базе проправительственного ополчения. До 2023 года она подчинялась правительству Судана, но в апреле 2023 года вступила в конфликт с Вооруженными силами. СМИ писали, что группу поддерживает оружием ЧВК Вагнера, но Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК не участвует в конфликте в Судане.
27 января в соцсетях появились фото и видео уничтоженной станции РЭБ, которую идентифицировали как «Гроза-С» производства ОАО «КБ Радар». Сообщается, что в нее попал дрон в ходе боев недалеко от НПЗ «Аль-Джили».
«Гроза-С» разработана в 2016 году, используется для обнаружения и перехвата БПЛА путем формирования помех навигационному оборудованию. Дальность действия — до 40 км.
شوف حجم الدعم و الإمداد لمليشيا الدعم السريع!— Ali Yahya (@AliYahyaSDN) January 26, 2025
غرفة تحكم متحركة للمسيرات جديدة من طراز مرسيدس!
تم تدمير غرفة التحكم بواسطة مسيره غالبا!
اترك لكم الفيديو و افادة المسؤل و شرح العربة و متعلقاتها. pic.twitter.com/pRRJIHotUf