«Есть только один способ победить Путина надолго» 1.02.2025, 9:46

1,184

Шон Белл

Мнение вице-маршала Британии.

Вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Sky News Шон Белл в эксклюзивном интервью «24 Каналу» рассказал о единственном способе победить Путина надолго.

— Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет заключить соглашение, но президент США не уверен, захочет ли его Путин. По вашему мнению, почему такой акцент делается именно на готовности президента Зеленского урегулировать войну?

— Думаю, что мы должны быть осторожными. Трамп заработал свое состояние на заключении сделок, на недвижимости и знает, что сделка должна состояться. Это то, что он делает с американской внешней политикой. Трамп делает это многими заявлениями, привлекающими внимание, и некоторыми указами, которые подписал в первую неделю пребывания в должности. Фактически, он говорит, что эта война никому не на пользу и нам нужно положить ей конец.

Трамп хочет прекратить войну в Украине, хочет иметь это достижение в своем резюме. Проблема заключается в том, что если вы не решите глубинные проблемы, не гарантируете безопасность для Украины в долгосрочной перспективе, не дадите понять, что Путин будет наказан, то опасность в том, что же будет дальше?

— Дональд Трамп должен помочь Украине вести переговоры с Россией с позиции силы?

— Думаю, это зависит от того, какой должна быть позиция силы. Как военный, я не верю, что санкции решат проблему. Путин должен думать, что он сильно пострадает, если будет продолжать войну, а единственный способ это сделать – ввести войска в Украину.

Западная авиация будет первым выбором, поскольку она абсолютно будет доминировать над Россией. У России не было бы на это ответа. Украина прекрасно справляется, но очень трудно вести современную войну без прикрытия с воздуха. Поэтому, я считаю, если президент Трамп действительно хочет положить конец этой войне и заставить Путина сесть за стол переговоров, военное вмешательство – путь к этому.

Готов ли он угрожать этим? Было бы интересно посмотреть, что скажут его советники. Я не вижу у США желания к вступлению в войну, но единственный язык, который понимает Путин – это язык военной угрозы. Мне кажется, Запад должен ввести свои силы в Украину. Путин может остановиться, потому что ему так выгодно, но остановит ли это его повторное нападение – другой вопрос.

— То есть вы уверены, что только закрытие неба западными силами поможет Украине вести переговоры с Россией с позиции силы?

— Я не говорю, что только это. Я очень надеюсь, что Путина посадят за стол переговоров без применения какой-либо силы, но меня беспокоит, что если вы посмотрите на ситуацию с переговорной позиции, то Зеленскому не очень получается «сыграть» на этих переговорах, тогда как Путин держит большинство «тузов» в своих руках.

Как создать больше баланса, чтобы были содержательные переговоры, где обе стороны идут на компромиссы и в конце концов обеспечивается мир? Не думаю, что это может произойти без военного вмешательства. И закрытие неба – пожалуй, наименьший риск, но самый очевидный способ, чтобы это сделать.

— А какой, по вашему мнению, может быть наиболее рискованный вариант? Например, если Дональд Трамп пойдет в ва-банк и скажет, что хотел бы, чтобы Украина на самом деле выиграла эту войну.

— Не уверен, что есть такой риск. В конце концов, риск, о котором люди постоянно говорят – это угроза начала ядерной войны, но сомневаюсь, что это лежит на столе. Люди уже забыли. А я служил в армии во времена холодной войны, мы жили под угрозой ядерной войны – это отвратительно.

Ядерное оружие ужасно, но само его существование означает, что оно будет взаимно применено, поэтому я уверен, что Россия ничего не получит, спровоцировав ядерную войну. То, что Запад должен сделать, – это отвечать Путину. Несомненно, это вызовет эскалацию, но я уверен, что если вы не ведете себя агрессивно с такими людьми, как Путин, то мы снова будем иметь повторение проблемы.

Просто представьте, что подумают другие ядерные государства, такие как Иран, Северная Корея, если Путин выйдет победителем. Если люди не готовы противостоять ему жестко, тогда эти страны смогут делать то, что им нравится. Это совсем не тот мир, в котором мне было бы комфортно жить.

Нам нужно быть решительными. Мы должны противостоять таким негодяям, как Путин. И единственный надежный способ – военное вмешательство. Надеюсь, что это то, что лежит на столе, потому что в противном случае Путин сделает паузу, а через несколько лет вернется снова.

— На ваш взгляд, даже если Запад вступит в борьбу в Украине, Путин не применит ни одного вида ядерного оружия?

— Думаю, Путин будет абсолютно глупым, если спровоцирует ядерную войну, в которой он знает, что не сможет победить. Путин беспокоится только о своем наследии, хочет снова восстановить российское «величие». Если Россия сравняет Москву с землей, его наследие будет ужасным. Я твердо убежден, что он сделает много угрожающих действий, но вся суть ядерного оружия заключается в том, что ни одна из сторон не выиграет.

Путин – это тот, кто вторгся в Украину и ответственен за сотни тысяч потерянных жизней, за миллионы людей, которые были переселены. Мы позволили ему роскошь верить, что он неуязвим для нападения. Мы должны исправить это, если хотим остановить войны в будущем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com