Белый дом официально подтвердил встречу Трампа и Нетаньяху
- 1.02.2025, 9:49
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Во вторник, 4 февраля, президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом в пятницу, 31 января, во время пресс-брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает «Укринформ».
«Я могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет здесь во вторник, 4 февраля, в рамках визита и рабочей встречи с президентом»,- сообщила пресс-секретарь Белого дома.
По словам Ливитт, среди прочего лидеры обсудят перемирие между Израилем и ХАМАСом, а также возвращение из плена израильских заложников.
Напомним, что накануне канцелярия Нетаньяху подтвердила его встречу с Трампом на следующей неделе.