В «Санте» белоруске продали товар по завышенной стоимости и обвинили ее в этом 4 1.02.2025, 9:54

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Сотрудница магазина не только не объяснила ситуацию, но и отказалась извиняться.

Пользовательница под ником Snezhanka_S возмутилась в TikTok разнице в ценах на рулет в «Санте»: на ценнике была указана одна сумма, а в чеке оказалась другая. Сотрудница магазина не только не объяснила ситуацию, но и отказалась извиняться, пишет CityDog.

В магазине «Санта» в Молодечно на улице Великий Гостинец, 111а белоруска обнаружила, что цена на рулет, указанная на упаковке, отличается от суммы в чеке. По ее словам, на товаре была стоимость 7,93 рубля, однако на кассе система пробила 8,82 рубля — это почти на рубль дороже.

Женщина сразу же обратилась к сотруднице магазина, но вместо объяснений столкнулась с грубостью. По словам покупательницы, кассирша обвинила ее в невнимательности и заявила, что цена «подорожала». Однако никаких предупреждений о повышении цен на упаковке или в магазине не было.

«Я спросила, где именно я должна была увидеть изменение цены, ведь на рулете указана одна сумма, а в чеке — другая. В ответ сотрудница схватила товар и спросила, собираюсь ли я его брать по новой цене. Извинений я так и не услышала», — возмутилась женщина.

По словам авторки видео, она была в шоке от происходящего и сильно удивилась, что подобное может произойти в магазине, который ей раньше очень нравился.

А это вообще законно?

Согласно постановлению Совмина № 703 о правилах продажи отдельных видов товаров, если в магазине на каком-либо продукте указана одна цена, а на кассе пробивается другая, то по закону вам должны продать товар по той стоимости, которая была на ценнике.

Многие ли сталкивались с таким?

В комментариях под видео некоторые писали, что авторка «слишком сильно распереживалась из-за одного рубля». Однако были и те, кто сталкивался с похожей ситуацией и поделился своими историями.

«Сразу проверяйте возле кассы! Я отдавала много раз товар назад со словами, что за эту большую стоимость он мне не нужен. Да, тоже не извинялись, но хотя бы забирали назад».

«Похожий случай был в Fix Price. Покупал раскраску, на которой имелся ценник 3 рубля. И ценник в 3 рубля был на стеллаже, а на кассе — 5 рублей. Я возмутился, и продавщица обиделась, но отдала свои 2 рубля».

«Кстати, в «Гиппо» так бывает, в «Копеечке» и в «Евроопте». Именно на кассах самообслуживания».

«У меня была похожая ситуация. Я сделал морду клином и попросил админа. По итогу решил охранник: разницу вернули — 2 рубля, видимо из зарплаты, потому что клиент прав».

«Такое может случиться в любом магазине. Иногда просто не успевают цены перебить, а в системе цена уже новая, поэтому они и спрашивают, будете ли по такой цене брать. Никто не винит покупателя».

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