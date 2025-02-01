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Словакия обвинила командира «Грузинского легиона» в попытке госпереворота: реакция ГУР

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  • 1.02.2025, 10:26
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Словакия обвинила командира «Грузинского легиона» в попытке госпереворота: реакция ГУР

Украинская разведка ответила Фицо.

Словакия обвинила командира Грузинского легиона в попытке госпереворота. В украинской разведке отреагировали.

Об этом сообщает ГУР.

Так, как говорится в обращении, 31 января официальные лица Словакии во время пресс-конференции выдвинули обвинения в адрес Главного управления разведки Министерства обороны Украины - якобы военнослужащие «подчиненного» ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием «Грузинский национальный легион», - констатируют в украинской разведке.

Что касается Международного Легиона ГУР МО Украины, то в пресс-службе отмечают, что он является многонациональным подразделением активных действий, которое принимает непосредственное участие в боях с российскими оккупационными войсками на самых горячих участках фронта и, конечно, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.

«Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то оно не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его», - подчеркнули в ГУР, добавив, что ведомство «решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словакии».

Кроме того, ГУР МО Украины находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов, которые поставила перед странами Европы развязанная Россией полномасштабная война, в частности информационная компонента российской агрессии.

«Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно - за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды», - резюмировали в ГУР.

Обвинения Фицо

31 января премьер-министр Роберт Фицо обвинил «Грузинский легион» и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии. После этого Словакия запретила ему въезд в страну.

Перед этим, 30 января, в Словакии задержали украинца в связи с якобы «угрозой государственного переворота». Ему грозит депортация. В МИД Украины заявили, что дипломаты держат дело на особом контроле. Кроме того, посла Словакии в Украине Павела Виздалу вызвали в Министерство иностранных дел.

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