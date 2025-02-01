Зоотехник в камуфляже
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 1.02.2025, 10:43
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Кремль отвел незавидную роль Лукашенко и его подчиненным.
В течение 2025 года в каждом районе Гомельщины пройдут учения войск территориальной обороны, объявил глава Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Чиновник подчеркнул, что это не демонстрация силы, а свидетельство того, что «мы можем себя защитить при необходимости».
Иван Крупко лично посетил тактическое учение в Гомельском районе в компании руководства Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Гости побывали на полевом складе инженерных боеприпасов, взводном опорном пункте и стрельбище.
Судя по фото, глава области чувствовал себя не очень уютно среди полковников и генералов. Вряд ли человек, прошедший путь от зоотехника в колхозе до министра сельского хозяйства и главы области, мечтал об инспекциях полигонов и стрельбищ, военной форме и инструктажах об оборудовании противотанковых полей.
Не говоря уже о персональных санкциях, введенных большинством стран Европы за руководство областью, ставшей плацдармом для вторжения российских войск в соседнюю Украину.
Но, о чем бы он ни мечтал, его слова о настоящей роли учений отдают цинизмом, таким знакомым по речам всех тех, кто оправдывает соучастие Беларуси в войне против соседей.
Правда в том, что задирам и провокаторам также иногда приходится обороняться. А именно такой и видят нашу страну все наши соседи, кроме россиян, использующих в качестве задир и провокаторов Лукашенко и его подчиненных.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»