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Нацбанк предрек финансовый крах и скачок цен в Беларуси

  • 1.02.2025, 10:59
  • 3,686
Нацбанк предрек финансовый крах и скачок цен в Беларуси

Взяты три психологические отметки.

У Нацбанка вызывают опасение высокие темпы роста кредитования населения. Об этом заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в докладе о том, как обеспечить финансовую стабильность.

«Хотя на текущий момент риски в части финансирования (кредитования. — Прим. ред.) физических лиц находятся на приемлемом уровне, сохранение в дальнейшем тенденций в кредитовании населения может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности», — заявил Дмитрий Калечиц.

Напомним, в Беларуси население установило новые рекорды по кредитам. Так, задолженность перед банками на 1 января этого года превысила 26 млрд рублей. Это следует из данных Нацбанка. Конкретно по потребительским займам взята планка в 10 млрд рублей, а на недвижимость — 16 млрд. То есть взяты три психологические отметки.

Напомним, ранее Нацбанк заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.

На февраль 2025 года Нацбанк решил не повышать расчетные величины стандартного риска (РВСР) — процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.

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