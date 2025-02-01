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Экс-сотрудник КГБ рассказал, кому выгоднее всего убить Путина

  • 1.02.2025, 11:41
Экс-сотрудник КГБ рассказал, кому выгоднее всего убить Путина

О его устранении мечтают Гиркин, представители РПЦ и олигархи.

Российский руководитель Владимир Путин имеет многочисленных врагов внутри страны. О его устранении мечтают многие люди, в частности Игорь Гиркин, представители русской православной церкви и олигархи.

По их словам, Путин не придерживается традиционных семейных ценностей и не скрывает своих интимных отношений с высокопоставленными чиновниками. Об этом в эфире «24 Канала» рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

Кто в России хочет убить Путина

По словам бывшего сотрудника КГБ, убийство Путина выгодно многим в России. Например, Игорю Гиркину, которого диктатор посадил за решетку. Гиркин считает себя патриотом России и публично называл Путина предателем, человеком, который разрушает страну.

Русская православная церковь также имеет претензии к Путину из-за его связей с исламистскими террористами по всему миру, такими как талибы, хуситы, ХАМАС, глава Чечни Рамзан Кадыров, экс-президент Сирии Башар Асад и другие. Путин, по мнению многих, предает российские национальные интересы, как патриотическим, так и ортодоксальным.

«Выгодно это и российским православным олигархам. Путин не придерживается традиционных семейных ценностей: развелся 11 лет назад и до сих пор не женился. Существуют слухи о многочисленных любовницах и незаконно рожденных детях, которых он не признает, нарушая таким образом каноны РПЦ и государства», – подчеркнул Сергей Жирнов.

Кроме того, Путин не стесняется с голым торсом в интимных условиях общаться с высокопоставленными чиновниками, в частности с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Диктатор имеет много врагов внутри России, но кто может занять его место – пока неизвестно.

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