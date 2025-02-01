«Я бегала по торговому центру Дубая, пытаясь найти все эти вещи» 12 1.02.2025, 11:58

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Арина Соболенко

Арина Соболенко рассказала о своей младшей сестре и покупках для нее.

Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью американскому журналу Flaunt рассказала, как относится к своей младшей сестре Антонине.

«Ей 15, и я никогда не буду ее ни за что осуждать. Должна сказать, были времена, когда ей было действительно тяжело, потому что я пыталась заставить ее понять вещи, была зациклена на ней. Но теперь, думаю, я та, кто просто рядом для веселия, поддержки и любого совета, который ей нужен от меня», — призналась Соболенко.

Арина стремится исполнить любое поручение младшей сестры: «О чем бы она меня ни попросила, я всегда пытаюсь придумать, как это сделать. Я была в Дубае, и она прислала мне список. Моя [теннисная] команда возвращалась домой, а я бегала по торговому центру, пытаясь найти все эти вещи, а торговый центр Дубая огромен».

По словам Соболенко, она была «измотана», но нашла для Тонечки отличный подарок:

— Я подарила ей сумку Yves Saint Laurent (стоимость может достигать 3600 евро. — Прим. ред.). Для 15-летней!

Арина сказала, что любит сестру: «Когда она родилась, я была самым счастливым человеком. Я просила маму о сестре много лет».

Напомним, Арина Соболенко — первая ракетка мира. В 2025 году она выиграла турнир в Брисбене и уступила в финале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В качестве призовых белоруска заработала за карьеру 32,2 млн долларов (до вычета налогов).

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