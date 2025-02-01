Спецпредставитель Трампа сделал прогноз относительно прекращения войны в Украине 6 1.02.2025, 12:24

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Для этого Вашингтон создает рычаги влияния.

Завершение войны в Украине возможно за 100 дней. Об этом в программе «Специальный репортаж» на телеканале Fox News заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что война закончится «в течение нескольких месяцев, но точно не лет», добавив, что это должно быть быстрое решение для обеих стран.

Сейчас президент США Дональд Трамп создает соответствующие рычаги для обеих сторон, поскольку, по мнению Кит Келлога, глава Белого дома «знает, где и как нажать».

«Он умело заключает любые сделки», — подчеркнул бывший офицер.

К тому же, заметил экс-военный, решение вопроса российско-украинской войны также в интересах и национальной безопасности США.

«Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты», — резюмировал представитель администрации Трампа.

Напомним, что 22 января появилась информация, что Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу добиться завершения войны в Украине за 100 дней.

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