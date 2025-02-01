В Пинске парень на глазах у продавцов украл ящик вина и убежал с ним в лес

В Пинске парень на глазах у продавцов украл ящик вина и убежал с ним в лес7
- 1.02.2025, 12:36
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Стали известны подробности необычной истории.
В Пинском ГОВД рассказали о необычном грабеже в райцентре: парень на глазах у продавцов вынес ящика вина из магазина. Когда сотрудники торговой точки стали делать 24-летнему пинчанину замечания, тот просто убежал с ящиком.
По словам заведующей магазина, парень зашел туда и просто вынес ящик вина мимо кассы, женщина вызвала милицию, передали в УВД Брестского облисполкома.
По его информации, пинчанин, услышав милицейские сирены, в ближайшей лесополосе выкинул ящик в кусты, но это его не спасло от задержания.
По данным правоохранителей, кражу совершил 24-летний безработный, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности. Как передали в милиции, задержанный украл вино для личных нужд (каких именно, не уточнили). Парень думал, что в магазине его примут за грузчика и так он спокойно уйдет оттуда.
Следователи возбудили уголовное дело за грабеж (ст. 206 Уголовного кодекса (УК)).