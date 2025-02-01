закрыть
1 февраля 2025, суббота, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский бизнес пожаловался на «вымогательство» со стороны Кыргызстана

  • 1.02.2025, 12:52
  • 2,216
Российский бизнес пожаловался на «вымогательство» со стороны Кыргызстана

Минус одна «дружественная страна».

Российские компании якобы сталкиваются с противоправными действиями и вымогательством в Кыргызстане.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, сообщает «Коммерсантъ».

Мишустин рассказал, что компании получают «необоснованные претензии» со стороны высокопоставленных киргизских чиновников. Сами компании, по его словам, «добропорядочные, добросовестные» организации, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков.

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — добавил премьер-министр страны-агрессора.

Он также уточнил, что конкретные факты противоправных действий изложены в дипломатической ноте, направленной российским МИДом в посольство Кыргызстана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов