Российский бизнес пожаловался на «вымогательство» со стороны Кыргызстана 1.02.2025, 12:52

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Минус одна «дружественная страна».

Российские компании якобы сталкиваются с противоправными действиями и вымогательством в Кыргызстане.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, сообщает «Коммерсантъ».

Мишустин рассказал, что компании получают «необоснованные претензии» со стороны высокопоставленных киргизских чиновников. Сами компании, по его словам, «добропорядочные, добросовестные» организации, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков.

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — добавил премьер-министр страны-агрессора.

Он также уточнил, что конкретные факты противоправных действий изложены в дипломатической ноте, направленной российским МИДом в посольство Кыргызстана.

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