закрыть
1 февраля 2025, суббота, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аренда квартир в Минске выросла на 15%

  • 1.02.2025, 12:59
Аренда квартир в Минске выросла на 15%

Что будет с ценами в 2025 году?

Цены на аренду квартир в Минске в 2024 году выросли на 10–15%, а в отдельных сегментах — до 20%, сообщают эксперты агентства «Твоя столица». Среди причин роста спроса они называют интерес со стороны иностранцев: в Беларусь приезжают на работу специалисты из России, Украины, Таджикистана, Китая и Израиля, сообщает «Еврорадио».

По данным экспертов агентства, зимний сезон 2024/2025 не принес традиционного спада активности.

Меняется понятие «элитного» жилья: вместо квартир с лепниной и вензелями теперь арендатора больше интересуют современные низкоэтажные ЖК с закрытой территорией, а также клубные дома.

Аренда однокомнатной квартиры в Минске

Пентхаусы в высотках, как в «Минск-Мире», стали терять привлекательность из-за пробок и нехватки парковок.

Спрос на квартиры со старым ремонтом падает, их вытесняют новостройки. Собственники таких объектов часто соглашаются на ремонт за счет арендаторов.

Аренда двухкомнатной квартиры в Минске

Семей с детьми среди арендаторов стало меньше — многие предпочитают брать ипотеку вместо аренды, отмечаются эксперты.

Студенты, вопреки стереотипам, готовы платить $500–700 за жилье, особенно магистранты и иностранцы.

Аренда трехкомнатной квартиры в Минске

Эксперты в 2025 году не ожидают резкого роста цен, но и снижения не предвидят. Зимой стоимость может стабилизироваться, а к лету — вырасти на 5–10%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов