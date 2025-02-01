Аренда квартир в Минске выросла на 15%
- 1.02.2025, 12:59
Что будет с ценами в 2025 году?
Цены на аренду квартир в Минске в 2024 году выросли на 10–15%, а в отдельных сегментах — до 20%, сообщают эксперты агентства «Твоя столица». Среди причин роста спроса они называют интерес со стороны иностранцев: в Беларусь приезжают на работу специалисты из России, Украины, Таджикистана, Китая и Израиля, сообщает «Еврорадио».
По данным экспертов агентства, зимний сезон 2024/2025 не принес традиционного спада активности.
Меняется понятие «элитного» жилья: вместо квартир с лепниной и вензелями теперь арендатора больше интересуют современные низкоэтажные ЖК с закрытой территорией, а также клубные дома.
Аренда однокомнатной квартиры в Минске
Пентхаусы в высотках, как в «Минск-Мире», стали терять привлекательность из-за пробок и нехватки парковок.
Спрос на квартиры со старым ремонтом падает, их вытесняют новостройки. Собственники таких объектов часто соглашаются на ремонт за счет арендаторов.
Аренда двухкомнатной квартиры в Минске
Семей с детьми среди арендаторов стало меньше — многие предпочитают брать ипотеку вместо аренды, отмечаются эксперты.
Студенты, вопреки стереотипам, готовы платить $500–700 за жилье, особенно магистранты и иностранцы.
Аренда трехкомнатной квартиры в Минске
Эксперты в 2025 году не ожидают резкого роста цен, но и снижения не предвидят. Зимой стоимость может стабилизироваться, а к лету — вырасти на 5–10%.