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Лукашенко будет еще больнее

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  • Телеграм-канал «Письма к дочери»
  • 1.02.2025, 13:27
Лукашенко будет еще больнее

Законы экономики обмануть можно, но ненадолго.

У гаранта стабильности какое было электоральное обещание? Что год будет тяжелым. Пацан сказал, пацан сделает. Потому что что-нибудь хорошее ему и пообещать жалко, и выполнить не получится. А плохое за него само собой сделается. Все, как он любит.

Вот вчера Белстат посчитал, как торговали в прошлом году, и оказалось, что торговали не очень весело. То есть, сначала было весело, а потом стало не очень. Торговый дефицит за прошлый год оказался 5,4 миллиарда долларов, и только за декабрь он был больше миллиарда.

Ничего не хочу сказать, что 5,4 миллиарда — это такой уже большой рекорд. Бывало и больше. В 2010-м году бывало почти десять. И ничего. Если не считать, что после него был 2011-й и инфляция больше ста процентов.

Но торговому дефициту не надо расстраиваться. У него еще все впереди. Он еще может поставить новые рекорды. Потому что в этом году для новых рекордов сложились все необходимые условия. Не надо даже сильно стараться.

На российском рынке кончается место для беларуских товаров. Вот если с середины прошлого года оно кончалось так потихоньку, то теперь это уже становится заметно даже невооруженным глазом. Потому что российская экономика последние три года была слишком неэкономной.

А у белорусской торговли кроме российского рынка нет особых альтернатив. Потому что поход по дальней дуге принес кое-кому много радости и геополитического взаимопонимания, но белорусской торговле он не принес ничего, кроме убытков. За прошлый год белорусский экспорт на дальней дуге упал на 9 процентов, а за декабрь вообще на 23. На ближней дуге экспорт тоже падал, но это было пока не так больно. Больно еще будет.

Потому что свои деньги кончаются, заработать негде, а бесплатно денег не дает даже старший союзник. Можно было бы пошарить по карманам белорусских компаний, как кое-кто привык делать. Потому что кое-кто придерживается такого жизненного принципа, когда все, что мое, то мое, а что твое, то тоже мое.

И он обязательно еще пошарит. Но проблема в том, что пошарить можно, а найти нечего. После двух лет уникального ценового эксперимента, аналогов которому нет, в этих карманах мало что осталось.

И если вовремя не завязать с экспериментами, то скоро не останется вообще ничего. А завязывать приходится в самый неподходящий момент. Когда, как я тебе только что сказал, денег нет, заработать негде, а бесплатно больше не дают.

А если сейчас внезапно завязать, то инфляция возьмет реванш за предыдущие два года унижений. Потому что законы экономики и здравого смысла — это тебе не беларуская конституция. Обмануть их можно, но ненадолго.

И я что тебе хочу сказать по этому поводу? Вот если гаранта оставить наедине с его стабильностью, то стабильность у него сама собой кончится. Главное сейчас — не делать лишних резких движений на тему нового взаимопонимания и всепрощения гаранта. Все резкие движения, которые надо, гарант сам себе сделает.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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