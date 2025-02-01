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Российского гиганта одним ударом отправили в тяжелый нокаут на турнире по пощечинам

  • 1.02.2025, 13:35
Российского гиганта одним ударом отправили в тяжелый нокаут на турнире по пощечинам
Коа Вирнес

Видеофакт.

31-летний россиянин Денис Вильданов по кличке Папа, без шансов проиграл на 11-м турнире по пощечинам Power Slap. Бой в Лас-Вегасе против американца Дэйна Вернса по прозвищу Гавайский Хитмен завершился тяжелым нокаутом, пишет «Обозреватель».

Вильданов своим ударом серьезно пошатнул американца, но тот смог устоять на ногах и прийти в себя. Ответ Хитмена став фатальным для россиянина. Бывший пауэрлифтер и регбист, чей вес составляет 212 кг, рухнул на настил, клацнув зубами, и уже не смог подняться.

Лига Power Slap была основана Дэйной Уайтом, руководителем UFC, и предполагает чередование пощечин между соперниками с целью отправить их в нокаут.

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