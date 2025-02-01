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В ChatGPT появилась «думающая» ИИ-модель

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  • 1.02.2025, 13:45
В ChatGPT появилась «думающая» ИИ-модель

Ее можно использовать бесплатно.

Компания OpenAI выпустила новейшую ИИ-модель o3-mini. Она стала гораздо быстрее и эффективнее старой версии, а также доступна для всех пользователей, включая тех, кто не оформил платную подписку на сервис. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая ИИ-модель способна рассуждать на сложные темы и выдавать детализированные ответы. В заявлении компании сказано, что впервые модель рассуждений стала доступна для бесплатных пользователей в ChatGPT.

Отмечается, что для того, чтобы бесплатно использовать o3-mini, нужно выбрать пункт «Причина» в компиляторе сообщений. После этого чат-бот перейдет на новую модель.

Кроме того, платные подписчики могут выбрать модель o3-mini-high. Она имеет более высокую «степень размышления», которая предназначена для более точных ответов, но их генерация занимает немного больше времени.

В OpenAI рассказали, что o3-mini гораздо быстрее, чем o1-mini. Также новая модель генерирует более точные ответы в таких областях как математика и программирование.

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