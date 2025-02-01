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В Беларуси частная земля сократилась вдвое

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  • 1.02.2025, 14:10
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В Беларуси частная земля сократилась вдвое
иллюстративное фото

Сильнее всего пострадали участки для ведения подсобного хозяйства.

За последние 20 лет площадь земель, находящихся в собственности или пользовании граждан, сократилась вдвое — с 1,3 млн га до 690 тыс. га. Такие данные содержатся в Реестре земельных ресурсов Госкомимущества и опубликованы в «Вестнике Института экономики НАН», сообщает издание «Белорусы и рынок».

Наибольшие потери произошли в пожизненно наследуемом владении (-326 тыс. га) и во временном пользовании (-272 тыс. га). В то же время земли под застройку выросли на 220 тыс. га, а сельхозугодья уменьшились на 240 тыс. га.

Сильнее всего пострадали участки для ведения подсобного хозяйства — их площадь сократилась в два раза, до 270 тыс. га. Это связано с сокращением сельского населения и меньшими нормами наследования для городских жителей.

Также сократились площади дачных кооперативов и садоводческих товариществ. В 1995 году они достигли максимума — 53,4 тыс. га, а сейчас занимают лишь 41 тыс. га.

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