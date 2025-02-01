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Эксперт рассказал о «смертельной болезни Лукашенко»

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  • 1.02.2025, 14:33
  • 7,422
Эксперт рассказал о «смертельной болезни Лукашенко»

Это — раковая опухоль.

Аналитик Серей Чалый проанализировал пятичасовую пресс-конференцию Лукашенко 26 января и пришел к выводу: Беларусь полным ходом двигается от «превентивного авторитаризма» к тоталитаризму.

«Лукашенко – смертельная болезнь, раковая опухоль, пустившая метастазы по всему организму. Именно поэтому его так возмутила болевая реакция здоровых клеток в 2020 году. И поэтому уже сейчас можно судить о том, каким будет оставшийся ему период правления», - рассуждает Сергей Чалый в своей авторской программе.

Из этого, по словам аналитика, можно сделать только один вывод, что никакого «переворачивания страницы» не будет и не надо питать никаких иллюзий на этот счет.

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