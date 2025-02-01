FT: Пошлины Трампа могут привести к новой эре торговых войн 1 1.02.2025, 14:45

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Но помогут США сократить дефицит торгового баланса с Евросоюзом.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Европейскому союзу пошлинами, добавив блок к списку целей, включающему Канаду и Мексику. Такое решение поставит Вашингтон на грань новой торговой войны с крупнейшими торговыми партнерами.

Издание Financial Times пишет, Трамп признал, что новые пошлины могут вызвать «сбои» на рынке, но заявил, что они помогут стране сократить дефицит торгового баланса с Евросоюзом.

Заявление президента США ознаменовали резкую эскалацию его риторики в отношении торговли и означают, что крупнейшая экономика мира стоит на пороге введения пошлин против своих наиболее значимых торговых партнеров.

По данным таможенной базы данных Trade Data Monitor, в 2023 году объем импорта товаров из США в ЕС, Канаду, Мексику и Китай составит 1,9 триллиона долларов, или около 60% от общего объема.

Европейская комиссия заявила, что ей «ничего не известно о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС», и отметила, что тарифы «создают ненужные экономические проблемы».

Трамп заявил, что «в конечном итоге» введет пошлины на чипы и все, что с ними связано, а также применит тарифы на нефть, газ, сталь, медь, алюминий и фармацевтическую продукцию. По его словам, пошлины на сталь и алюминий могут быть введены «в этом и следующем месяце», а на нефть и газ - примерно 18 февраля.

Трамп заявил, что «вероятно» снизит пошлины на канадскую нефть до 10%, хотя другие импортные товары из этой страны будут облагаться 25% тарифом. Канада является крупнейшим поставщиком нефти для США, на нее приходится около 60% импорта сырой нефти.

Экономисты говорят, что масштабные пошлины приведут к росту инфляции и могут помешать Федеральной резервной системе снизить стоимость заимствований к ожидаемому в этом году уровню.

Удар по крупнейшим торговым партнерам США огромными пошлинами резко повышает риск разжигания полномасштабных торговых войн. Канада и Мексика подготовили ответные пакеты пошлин и готовы их ввести. ЕС также заявил, что будет защищаться ответными тарифами.

Трамп заявил, что его не беспокоят предупреждения экономистов о том, что новые пошлины повредят экономике США или могут привести к скачку инфляции, поскольку импортеры перекладывают увеличение стоимости своих товаров на потребителей.

«Дональд Трамп направил новые пошлины против Мексики, Канады и Китая, но они, скорее всего, ударят по кошелькам американцев», - сказал Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства.

«Если пошлины вступят в полную силу, они поднимут цены на все - от продуктов питания до авто и бензина, что еще больше усложнит жизнь среднему классу».

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