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Безработный минчанин привлек внимание налоговой после покупки семи грузовиков Mercedes

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  • 1.02.2025, 14:59
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Безработный минчанин привлек внимание налоговой после покупки семи грузовиков Mercedes
иллюстративное фото

Мужчина дал своим действиям оригинальное объяснение.

Безработный минчанин, который привлек внимание налоговой после покупки семи грузовиков Mercedes за шесть лет, не явился в назначенный срок по вызову к сотрудникам фискальных органов, но «вышел на связь» и объяснил, зачем ему столько транспортных средств. Его объяснения опубликовал телеграм-канал Управления оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Как отметили налоговики, мужчина с ними общался с помощью «современных средств коммуникации». Каких — не уточняется. Минчанин объяснил, что ранее «мама выгнала» его из дома и он живет «на две страны: Беларусь и РФ».

«Автомобили покупал для того, чтобы вывезти личные вещи. Грузовые — потому, что вещей много. А почему семь? Очень много вещей. К вам прийти не могу в настоящее время я в Шри-Ланке. Когда вернусь в Беларусь не знаю…», — опубликовали прямую речь белоруса в телеграм-канале Управления оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Сотрудники ведомства подчеркнул, что такими действиями минчанин «не только сжигает мосты за собой, но и поджигает их впереди себя».

«Пока предприниматель Р. отдыхает, мы продолжаем документировать эпизоды его незаконной деятельности и готовимся к встрече с загоревшим и отдохнувшим героем.

А она обязательно состоится!» — сообщили в налоговой.

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