Безработный минчанин привлек внимание налоговой после покупки семи грузовиков Mercedes

Безработный минчанин привлек внимание налоговой после покупки семи грузовиков Mercedes1
- 1.02.2025, 14:59
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Мужчина дал своим действиям оригинальное объяснение.
Безработный минчанин, который привлек внимание налоговой после покупки семи грузовиков Mercedes за шесть лет, не явился в назначенный срок по вызову к сотрудникам фискальных органов, но «вышел на связь» и объяснил, зачем ему столько транспортных средств. Его объяснения опубликовал телеграм-канал Управления оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.
Как отметили налоговики, мужчина с ними общался с помощью «современных средств коммуникации». Каких — не уточняется. Минчанин объяснил, что ранее «мама выгнала» его из дома и он живет «на две страны: Беларусь и РФ».
«Автомобили покупал для того, чтобы вывезти личные вещи. Грузовые — потому, что вещей много. А почему семь? Очень много вещей. К вам прийти не могу в настоящее время я в Шри-Ланке. Когда вернусь в Беларусь не знаю…», — опубликовали прямую речь белоруса в телеграм-канале Управления оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.
Сотрудники ведомства подчеркнул, что такими действиями минчанин «не только сжигает мосты за собой, но и поджигает их впереди себя».
«Пока предприниматель Р. отдыхает, мы продолжаем документировать эпизоды его незаконной деятельности и готовимся к встрече с загоревшим и отдохнувшим героем.
А она обязательно состоится!» — сообщили в налоговой.