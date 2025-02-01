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«Армия Венгрии в маршевом стиле шла к границе с Украиной»

  • 1.02.2025, 15:18
  • 1,216
«Армия Венгрии в маршевом стиле шла к границе с Украиной»
Виктор Орбан

Генерал СБУ намекнул на возможность тайных договоренностей Будапешта с Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о возможной оккупации части Украины. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

«Есть свидетельства от наших военных, которые 24 февраля 2022 года возвращались в Украину, чтобы присоединиться к Силам сопротивления, что единственная армия, которая не развернула силы на защиту своего государства, а в маршевом стиле двигалась к границам с Украиной, это была венгерская армия. Не исключаю, что Орбан мог подписать такой меморандум на предмет возможности оккупации части Украины после того, когда Путин взял бы, например, Киев», - сказал он в эфире «Еспресо».

Он также подчеркнул, что венгерская сторона до сих пор не предоставила объяснений относительно перемещения своих военных.

По его словам, Венгрия планировала разделить Украину, а такие действия соседних государств возможны только в случае, если Киев покажет слабость.

«На самом деле это все - ложь, они собирались делить Украину, поэтому нам надо понимать, что наши соседи будут чувствовать нашу слабость, которую мы не должны проявлять», - сказал Ягун.

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