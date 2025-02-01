Партизаны выяснили, на что идут россияне, чтобы не попасть в штурмы на Херсонском направлении
- 1.02.2025, 15:41
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Саботаж принял интересные формы.
Чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении, россияне прибегают к хитростям. Они специально ломают авто и затягивают с подписью важных документов.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Среди военнослужащих 205-й мотострелковой бригады, дислоцированной в районе Таврийска, растет количество саботажей и отказов выполнять приказы командования», - говорится в сообщении.
Например, ответственные за вооружение и лодки военнослужащие, затягивают подписание накладных, осознанно допуская множество ошибок в документах.
«Это мешает нормальному снабжению и замедляет подготовку к боевым операциям», - говорят в «АТЕШ».
А водители, в свою очередь, ломают автомобили и не торопятся их ремонтировать, ссылаясь на нехватку запчастей и сложность ремонта.
«Все это делается с целью выиграть время перед ротацией и дождаться, пока подразделение не отведут в тыл. Командование сталкивается с все большим сопротивлением, и уровень саботажа в армии РФ продолжает расти», - констатируют партизаны.