Что почем на Комаровке в первый день февраля 1.02.2025, 16:15

Тыква — за 5, чеснок — за 25.

Даже в феврале на Комаровке большой выбор плодоовощной продукции. В топе у горожан, по словам продавцов, цитрусовые и отечественные овощи, передает агентство «Минск-Новости».

На прилавках, несмотря на сезон, изобилие ярких и полезных фруктов, овощей и зелени. Однако быстро закупиться не удастся — придется постоять в очередях. Но даже в ожидании минчане времени зря не теряют: обмениваются рецептами, советами разного толка и рекомендациями, что еще вкусного взять.

Многие сошлись во мнении, что ассортимент овощей на Комаровке значительно разнообразнее, чем в супер- и гипермаркетах города. Да и цены на некоторые позиции ниже. Например, за белокочанную капусту берут от 1,10, за цветную — от 6,50−7, за квашеную — 9−10, брокколи в среднем реализуют за 8,50−11 рублей за кг.

Стоимость свеклы и морковки в это время года приемлемая — 1,10−1,15 рубля. Мытые овощи продают на рубль дороже. Немного реже, но все равно охотно приобретают кабачки и баклажаны. За них в основном просят 7−13 рублей и 6−14 рублей в зависимости от страны происхождения. Яркую тыкву удастся купить за 5 рублей, также представлены сорта подешевле — 3−4 рубля.

Картофель — самый популярный овощ как у продавцов, так и у покупателей. Площадок, где продают ходовой товар, хватает. Цены демократичные — от 0,90 до 1,10 рубля, мытый реализуют от 2 до 3,50. Богатый витаминами А, Е, С и К батат встречается реже. Цена покупки — 9−16 рублей за кг.

Кукурузу удастся приобрести за 4,50−5,50. Стоит отметить, что на стеллажах ее не так много.

Минчане берут и репчатый лук — от 1,50. Чеснок по-прежнему дорогое удовольствие. За килограмм просят 16−25 руб.

Цены на перцы немного ниже, чем в магазинах Минска. Можно найти за 7, но варианты дороже тоже представлены — от 12 руб. Удастся отыскать на прилавках и редис. За 500 г — от 6,90 до 10. Если раньше помидоры и огурцы пользовались популярностью только летом и в начале осени, то в последнее время их часто берут и зимой. Стоимость, конечно, выше сезонной — от 6,90 за томаты и от 6,20 за огурцы. За аккуратные черри нужно заплатить от 8 рублей.

Цены на ягоды в несезон тоже растут. Правда, предложений немного. Однако продавцы отмечают, что желающие есть. Так, за полезную клюкву просят 12−14 рублей за килограмм, за клубнику — от 65, за голубику и малину — от 70−80.

— Чаще всего люди берут именно клюкву. Многие любят добавлять ее в квашеную капусту или овощные салаты, замораживать. Недавно молодой человек покупал ягоду, чтобы приготовить соус к мясу. Стало интересно — рецепт у него взяла, — поделилась продавец.

Также оценили стоимость фруктов на рынке. Ананасы реализуют от 3,80, апельсины — от 4,90, бананы — по 6,90, виноград — от 5.

Довольно крупные грейпфруты удастся отыскать от 7,80, гранаты и киви — от 4,70, лимоны — от 4. Все еще пользуются спросом клементин и мандарин. Их в среднем покупают за 5−6 рублей, но представлены и варианты подороже.

— Клементин у нас хороший: легко чистится, мало косточек, сочный, почти без кислинки. Беру себе регулярно, очень нравится, — рассказала продавец.

Сезон хурмы на Комаровке продолжается. Цены демократичнее, чем в супермаркетах, — 4,50−7. Кроме того, минчане активно берут отечественные яблоки и груши. Их можно купить за 1,50−4 и 4,50−7 руб. соответственно.

Свежая зелень нередко занимает почетное место в списках покупок у горожан. 100-граммовые пучки реализуют от 2 до 9 руб. Так, зеленый листовой салат стоит 2,50, тимьян и розмарин — 8, кинза — 4,90, рукола — 5,90, красный салат — 3,50, айсберг — 10.

Пользуются спросом и грибы. Шампиньоны предлагают за 9−12 рублей.

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