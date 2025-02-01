Какие курсы валют установили обменники на выходные 1.02.2025, 16:25

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Доллар и евро на этой неделе то дорожали, то дешевели.

Доллар и евро на этой неделе то дорожали, то дешевели на торгах Беларусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в каких банках сейчас выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,419 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 3,383 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,375 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,6 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БНБ-Банк» (3,5695 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,564 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Решение» — 3,432 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,46 рубля за 100 российских рублей («Приорбанк»), а самый низкий — 3,435 рубля («Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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