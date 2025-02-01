Израиль освободил десятки палестинских заключенных 1.02.2025, 16:45

В ответ на освобождение трех израильских заложников.

Израиль в рамках соглашения о прекращении огня с палестинским террористическим движением ХАМАС освободил десятки палестинских заключенных. По сообщениям палестинских СМИ, 32 освобожденных палестинца в субботу, 1 февраля, были доставлены автобусами Красного Креста на Западный берег реки Иордан и встречены родственниками в городе Рамалла.

Эти палестинские заключенные были выпущены из израильских тюрем в обмен на трех израильских заложников, которые ранее в тот же день были освобождены в секторе Газа.

В общей сложности Израиль должен освободить 72 палестинских заключенных, в том числе 39 — с Западного берега реки Иордан. Семеро заключенных из-за тяжести совершенных ими преступлений будут отправлены за границу. Остальные являются уроженцами сектора Газа и были арестованы еще до масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Дополнительно должны быть освобождены 111 палестинцев, задержанных после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. По сообщениям СМИ, израильские власти установили, что они не имели никакого отношения к этому нападению.

Среди освобожденных есть заключенные, осужденные на пожизненные сроки. К наиболее известным из них относятся Шади Амури, совершивший в 2002 году теракт с применением заминированного автомобиля, в результате которого погибли 17 человек, и Ахмед Салим, участвовавший в 2002 году в убийстве израильской супружеской пары на Западном берегу.

Оба эти преступника — уроженцы Западного берега реки Иордан. После освобождения они будут высланы за границу.

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