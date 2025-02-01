В Могилеве в магазине конфеты продавались по 0 рублей 1.02.2025, 16:49

Их что, можно взять бесплатно?

Пользователь TikTok из Могилева снял видео, которое набрало почти 400 тысяч просмотров. В ролике он показал стеллаж в одном из магазинов сети «Евроопт», где конфеты продавались по 0 рублей 00 копеек. Причем такой ценник висел сразу на трех этажах стеллажа. «Онлайнер» рассказывает, действительно ли можно взять такой товар бесплатно.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни пытались разобраться, действительно ли можно взять товар бесплатно, другие призывали не злоупотреблять ошибкой, ведь за такой недочет могут наказать сотрудников магазина.

На чьей стороне закон?

Это не первый случай подобных ценников в сети «Евроопт». В 2022 году один из покупателей попытался забрать 12 бутылок алкоголя с аналогичной ценой, но кассир отказалась их пробивать. По закону кассиры должны продавать товар по цене, указанной на ценнике, — это требование появилось еще в 2019 году. Однако, как ранее пояснял юрист Иван Райкевич, суды нередко рассматривают такие ситуации иначе.

— На первый взгляд кажется, что потребитель прав. Действительно, потребитель имеет право на предоставление достоверной информации о товарах, а продавец, в свою очередь, обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах.

Более того, согласно п. 2 ст. 462 Гражданского кодекса Республики Беларусь, договор розничной купли-продажи является публичным договором, соответственно, ценник на товары, согласно п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса, — это публичная оферта.

В п. 3 ст. 396 Гражданского кодекса указано, что отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается.

А в ст. 463 Гражданского кодекса Республики Беларусь сказано, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара.

Но судебная практика идет по совершенно иному пути.

В подобных случаях суды нередко отказывают в удовлетворении требований потребителя о понуждении к заключению договора розничной купли-продажи исходя из следующего:

согласно ст. 1 Гражданского кодекса, предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей. При продаже товара по цене 0 рублей прибыли, очевидно, нет;

согласно ст. 2 Гражданского кодекса, предполагается принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений;

согласно п. 1 ст. 402 Гражданского кодекса, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В данном случае отсутствует экономическая выгода для продавца и имеется технический сбой (о чем продавец непременно укажет), информация о неверно указанной цене доведена до потребителя. Как показывает практика, в подобных случаях потребителю, вероятно, будет отказано в удовлетворении его требований, — говорит юрист.

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