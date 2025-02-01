Россия запустила по Украине 165 ракет и дронов
- 1.02.2025, 17:10
Многие воздушные цели ВСУ удалось поразить.
В ночь на субботу Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами разных типов и беспилотниками. Всего враг применил 165 средств воздушного нападения, сообщили воздушные силы ВСУ 1 февраля.
В общем, радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение таких воздушных целей противника:
7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков – ВОТ АР Крым, Воронежская область, РФ.);
7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой области);
8 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;
4 крылатые ракеты Калибр (из акватории Черного моря);
8 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;
10 управляемых авиаракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Воронежская обл, РФ);
2 управляемые авиаракеты Х-31П (из акватории Черного моря);
123 ударных БпЛА «шахед»/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков — Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ВОТ АР Крым).
Воздушную атаку отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. По предварительным данным сбито 56 ударных «шахедов»/дронов-имитаторов разных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны).
«Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной. Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны — не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в том числе ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем», – говорится в сообщении.