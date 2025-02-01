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Россия запустила по Украине 165 ракет и дронов

  • 1.02.2025, 17:10
Россия запустила по Украине 165 ракет и дронов

Многие воздушные цели ВСУ удалось поразить.

В ночь на субботу Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами разных типов и беспилотниками. Всего враг применил 165 средств воздушного нападения, сообщили воздушные силы ВСУ 1 февраля.

В общем, радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение таких воздушных целей противника:

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков – ВОТ АР Крым, Воронежская область, РФ.);

7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой области);

8 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты Калибр (из акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиаракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Воронежская обл, РФ);

2 управляемые авиаракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА «шахед»/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков — Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ВОТ АР Крым).

Воздушную атаку отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. По предварительным данным сбито 56 ударных «шахедов»/дронов-имитаторов разных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны).

«Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной. Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны — не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в том числе ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем», – говорится в сообщении.

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