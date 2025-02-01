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Под Минском участок с недостроем продали за 302 000 рублей

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  • 1.02.2025, 17:22
  • 3,220
Под Минском участок с недостроем продали за 302 000 рублей

На аукционе развернулась настоящая борьба.

В пятницу в Минском районе прошел аукцион по продаже земли с «незавершенкой». Далеко не всегда подобные участки пользуются спросом: многие предпочитают строить с нуля, а не разбираться с оставленным кем-то фундаментом или частью внешних стен. Однако в этот раз на торгах было жарко, ведь земля продавалась и в таких лакомых местах, как Ратомка и Заславль, пишет Onliner.by.

За один лот боролись сразу 10 человек, и его цена подскочила до 300 000 рублей!

Всего на торги выставили 8 участков с недостроенными объектами. Так, в Ратомке, на улице Сосновой, выставили чуть больше 9 соток с остатками фундамента, поросшего деревьями. Земля находится на возвышенности: в плохую погоду не каждый автомобиль на нее заедет.

Недвижимость продавалась за 104 302 рубля. На нее положили глаз сразу четыре человека. Победитель забрал лот за 203 256 рублей ($59 606 по курсу).

Еще один участок в Ратомке, но уже на улице Победы, продавался с недостроенным коттеджем площадью 94 «квадрата». Здесь предыдущими владельцами был залит фундамент, обустроен цоколь и погреб, а внешние стены уже начали «заходить» на второй мансардный этаж. В общем, есть с чем работать.

Сама территория занимает почти 9 соток. За этот лот боролись два участника. Итоговая цена составила 180 000 рублей ($52 786 по курсу).

А вот участок в поселке Дегтяревка новых хозяев не нашел. Хотя параметры у него неплохие: достаточно ровный ландшафт, размер 15 соток… Да, вид прямо на ТЭЦ, но вдруг кому-то не хватает индустриальных пейзажей в деревенской глуши? Возможно, все дело в стартовой стоимости — она здесь 158 239 рублей.

Но настоящая война развернулась за участок в деревне Звенячи, что в направлении Ракова. За 14 соток с большим недостроенным коттеджем (прошлые хозяева замахнулись аж на 434 «квадрата») соперничали сразу 10 человек.

Победителю лот достался за 302 000 рублей ($88 563 по курсу), хотя начинались торги с суммы в 74 541 рубль.

Нашли новых собственников и 9 соток в Заславле. На территории уже полностью завершена хозпостройка, да и сам дом готов на 25%. Он ушел с молотка за 86 048 рублей ($25 234 по курсу).

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