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В Беларусь возвращается зима?

  • 1.02.2025, 17:37
  • 3,734
В Беларусь возвращается зима?

Каким будет февраль.

Январь считается самым холодным месяцем года. Однако этой зимой большую часть месяца стояла характерная для марта погода. А на уходящей неделе, как говорят в народе, даже запахло весной. Но впереди нас ждет еще один зимний месяц. Что же нас ждет в текущем феврале? Зима еще вернется или весна уже полностью вступит в свои права? Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По прогнозам мировых прогностических центров, грядущий месяц будет мягким. И окажется на 1−1,5°C теплее нормы, которая составляет от −2°C на юго-западе до −6°C на северо-востоке страны. Обычно в третьем месяце зимы бывает не менее 10 оттепельных дней по северо-востоку, до 17 по юго-западу. В текущем году их будет немного больше.

А вот осадков в нынешнем феврале будет много, и, по предварительным прогнозам, их количество превысит климатическую норму: нас ждет от 14 до 19 дней с осадками в различной фазе — от снега и мокрого снега до дождя.

Но небосвод все чаще станет озаряться солнцем. В течение месяца продолжительность светлого времени будет увеличиваться на два часа. Если в январе солнце светит около 40 часов, то в феврале — более 70. Таким образом, к концу месяца уже отчетливо будет ощущаться приближение весны.

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