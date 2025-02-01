Представлен мяч обновленного Клубного чемпионата мира по футболу 1 1.02.2025, 17:53

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Фотофакт.

Компания adidas официально представила официальный мяч, которым будут играть на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу в США.

Мяч исполнен в цветах национального флага США, а рисунок содержит динамические геометрические линии, создающие эффект движения.

Также одной из главных технологических особенностей мяча стала интегрированная система Connected Ball, помогающая судьям принимать более точные решения.

Встроенный инерционный измерительный блок передает данные в систему VAR 500 раз в секунду, что позволяет быстрее определять положение вне игры и анализировать игровые эпизоды, включая возможные нарушения.

the countdown is on, and the ball is ready to go. 🏆⏳​

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introducing the Official Match Ball FIFA Club World Cup 2025. 🌎✨​

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see you this summer 😉🔥 pic.twitter.com/e83K9SOS4u — adidas Football (@adidasfootball) January 31, 2025

Напомним, ФИФА реформировала Клубный чемпионат мира, пытаясь повысить интерес болельщиков. Турнир будет проходить раз в четыре года, а в некоторых клубах уже раскритиковали перегруженный календарь.

Клубный чемпионат мира по футболу-2025 состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В Америку приедут 32 клуба со всего мира.

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