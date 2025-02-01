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Белорусы в конце января отыскали на болотах клюкву

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  • 1.02.2025, 18:20
Белорусы в конце января отыскали на болотах клюкву

Видео.

Белорусы в конце января отыскали на болотах клюкву. Видео своих трофеев они показали в TikTok, заметил Telegraf.news.

«30 января, Витебская область, Шумилинский район, на болоте. Клюквочки полно, народу никого, красота!» — похвасталась автор одного ролика.

«Ох и вкусная она сейчас будет. И змей нет», — отметил один комментатор.

@user7573915970855

♬ оригинальный звук - Светлана Черных

«Это самая вкусная клюква. А мишки не проснулись еще? А то боязно», — поинтересовалась другая.

Впрочем, кто-то не поверил сбору клюквы в январе: «Что-то я сомневаюсь, что клюква в январе, даже учитывая, что у нас весна».

На это автор ответила, что зря есть сомнения: ягода, с ее слов, «шикарная и очень вкусная».

«Эта клюква прошлогодняя, она не портится. Если снега нет, можно ходить собирать. Я это знаю, так в Крупском районе делали, зимой ходили, собирали», — рассказала пользовательница TikTok.

А вот видео из Лельчицкого района Гомельской области. Здесь тоже похвастались полным ведром собранной ягоды. Судя по тегам, клюкву собирали 29 и 30 января.

@user338328014965 #клюква#рекомендации #лельчицы#беларусь #29-30.01.2025#хорошая ♬ оригинальный звук - Василий

И еще один ролик с «клюквенной охоты». Правда, в каком регионе Беларуси автор собирала клюкву, она не уточнила. «30 января 2025 года. Что мы делаем? Собираем клюкву. Погода хорошая, светит солнце. Клюква есть, местами много, местами ничего», — поделилась девушка.

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