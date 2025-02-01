КПП «Рафах» между Газой и Египтом открыли впервые с мая 1.02.2025, 18:25

Это единственный КПП между сектором Газа и Египтом.

Единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом — контрольно-пропускной пункт «Рафах» - открылся в субботу, 1 февраля, впервые за девять месяцев, сообщает агентство dpa. Оно ссылается на источники в службах безопасности, а также на египетское отделение Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Там рассказали, что через КПП «Рафах» несколько пациентов из сектора Газа, нуждающихся в лечении, выехали в Египет. Их общее число может достичь 50 человек, пишет dpa.

Первые пациенты из Газы въехали в Египет

Египетский телеканал Al-Kahira News показал кадры, как первые пациенты пересекают границу в Рафахе. Мальчика с мамой и девочку из сектора Газа привезли на машинах скорой помощи к КПП, перевели через границу, пересадили на египетские машины скорой помощи и увезли в больницу.

Как отмечает dpa, пока нет признаков того, что через «Рафах» возобновляются поставки гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа. Сейчас они идут через КПП «Керем-Шалом» между Египтом и Израилем, где их проверяют израильские солдаты. На Синае уже подготовлены 3000 грузовиков с помощью для Газы, сообщает агентство.

7 мая 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела в город Рафах танки и взяла под контроль пограничный переход с Египтом. К концу месяца ЦАХАЛ взял под контроль весь Филадельфийский коридор на южной границе сектора Газа. Постепенный вывод войск оттуда — один из пунктов соглашения между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, заключенного в середине января 2025 года.

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков террористической группировки 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

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