Андрей Шарендо: Самый лучший день!
- 1.02.2025, 18:28
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Муж Полины Шарендо-Панасюк прокомментировал освобождение своей жены.
Вышла на свободу активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк.
Ее муж Андрей прокомментировал освобождение жены в Facebook.
«Самый лучший день! Полина на свободе!» — написал он.
Полина вышла на свободу по окончании четвертого срока. Четыре года и 1 месяц за решеткой.
Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года и с того времени находилась за решеткой. Изначально она была осуждена на два с половиной года, затем ей дважды добавляли по году колонии.
За время заключения у Полины ухудшилось здоровье, развился хронический панкреатит. На свободе женщину ждали двое сыновей — Славомир и Стах.