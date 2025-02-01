Андрей Шарендо: Самый лучший день! 1.02.2025, 18:28

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Муж Полины Шарендо-Панасюк прокомментировал освобождение своей жены.

Вышла на свободу активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк.

Ее муж Андрей прокомментировал освобождение жены в Facebook.

«Самый лучший день! Полина на свободе!» — написал он.

Полина вышла на свободу по окончании четвертого срока. Четыре года и 1 месяц за решеткой.

Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года и с того времени находилась за решеткой. Изначально она была осуждена на два с половиной года, затем ей дважды добавляли по году колонии.

За время заключения у Полины ухудшилось здоровье, развился хронический панкреатит. На свободе женщину ждали двое сыновей — Славомир и Стах.

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