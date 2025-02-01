Назван самый дорогой белорусский футбольный клуб 1.02.2025, 18:54

Суммарная стоимость игроков этого клуба равна 5,65 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по актуальной трансферной стоимости футболистов белорусской элиты. Самым дорогим клубом нашей страны стал «МЛ Витебск», суммарная стоимость игроков которого равна 5,65 млн евро.

Второе и третье места делят минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» - по 5,18 млн евро, далее идут брестское «Динамо» (4,8 млн евро) и гродненский «Неман» (4,6 млн евро). А ниже всех Transfermarkt оценивает стоимость игроков «Слуцка» (1,33 млн евро) и «Нафтана» (1,58 млн евро).

Как известно, «МЛ Витебск» в новом сезоне дебютирует в высшей лиге, но борьбой за выживание устремления клуба явно не ограничиваются. Зимой новичок провел активную трансферную кампанию и явно намерен побороться за медали чемпионата страны. В частности, ряды команды пополнили Павел Павлюченко, Алексей Носко, Руслан Лисакович, Глеб Жердев, Олег Никифоренко, Евгений Юдчиц, сенегалец Оноре Гомис, и новые приобретения еще явно будут.

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