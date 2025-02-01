закрыть
1 февраля 2025, суббота, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская теннисистка выиграла турнир во Франции в парном разряде

  • 1.02.2025, 19:42
Белорусская теннисистка выиграла турнир во Франции в парном разряде
Юлия Готовко

Юлия Готовко играет в паре с турчанкой Айлой Аксу.

В решающем матче прошедшего в городке Андрезье-Бутеон турнира ITF с призовым фондом $60 тысяч наша соотечественница Юлия Готовко в паре с турчанкой Айлой Аксу в упорнейшей борьбе переиграли дуэт в составе Конни Перрен из Швейцарии и Лиан Тран из Нидерландов – 5:7, 6:4, 14:12.

24-летняя Готовко (555-й номер одиночного рейтинга ВТА, 903-й парного) выступала в этих соревнованиях и в одиночном разряде, где успешно преодолела квалификационный барьер, однако в первом раунде основной сетки уступила все той же Аксу. А вот дуэт Юлии и турчанки справился со всеми соперницами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов