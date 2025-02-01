Белорусская теннисистка выиграла турнир во Франции в парном разряде 1.02.2025, 19:42

Юлия Готовко

Юлия Готовко играет в паре с турчанкой Айлой Аксу.

В решающем матче прошедшего в городке Андрезье-Бутеон турнира ITF с призовым фондом $60 тысяч наша соотечественница Юлия Готовко в паре с турчанкой Айлой Аксу в упорнейшей борьбе переиграли дуэт в составе Конни Перрен из Швейцарии и Лиан Тран из Нидерландов – 5:7, 6:4, 14:12.

24-летняя Готовко (555-й номер одиночного рейтинга ВТА, 903-й парного) выступала в этих соревнованиях и в одиночном разряде, где успешно преодолела квалификационный барьер, однако в первом раунде основной сетки уступила все той же Аксу. А вот дуэт Юлии и турчанки справился со всеми соперницами.

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