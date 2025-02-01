Ученые выяснили, кто говорит больше – женщины или мужчины 1.02.2025, 20:10

Опровергнут популярный миф.

Долгое время был широко распространен стереотип о том, что женщины говорят больше мужчин. Однако ученые во главе с Колином Тидвеллом из университет Аризоны установили, что разница в количестве произносимых слов между мужчинами и женщинами минимальна и сильно варьируется от человека к человеку.

Работа опубликована Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда ученых провела крупнейшее на сегодня исследование, проанализировав данные почти 2,2 тысяч человек из США, Швейцарии, Сербии и Австралии, собранные за 14 лет. Участники носили специальное устройство, которое записывало звуки в течение дня, позволяя фиксировать реальное количество сказанных слов.

Результаты показали, что в среднем женщины произносили 13 349 слов в день, а мужчины — 11 950, что создает разницу примерно в 1073 слова. Однако эта разница недостаточно велика, чтобы быть статистически значимой.

Оказалось, что разница в разговорной активности зависит от возраста: у подростков и молодых людей (10–24 года) она была минимальной, а у взрослых (25–64 года) женщины действительно говорили заметно больше мужчин (примерно на 3275 слов в день). В пожилом возрасте (65+ лет) тенденция даже слегка менялась — мужчины начинали говорить больше.

Исследователи не нашли связи между уровнем стресса и разговорной активностью: женщины не говорили больше из-за стресса, вопреки распространенной гипотезе. При этом самооценка разговорной активности не всегда совпадала с реальными данными: женщины чаще считали себя более разговорчивыми, чем это было на самом деле, что может объясняться влиянием стереотипов.

Это исследование не только опровергает миф о «болтливости» женщин, но и подчеркивает, что разговорная активность определяется не полом, а возрастом, социальным контекстом и индивидуальными особенностями. Более того, данные показали, что люди в целом стали говорить меньше по сравнению с исследованием 2007 года — примерно на 3 тысячи слов в день.

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