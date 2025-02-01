Газ в баллонах подорожал для белорусов 1 1.02.2025, 20:13

На сколько выросла цена.

В Беларуси с 1 января повысили тариф на сжиженный газ в больших баллонах.

Это предусмотрено указом главы государства №45.

Стоимость баллона сжиженного топлива весом 21 кг в пределах норм потребления (пять баллонов на одного человека в год) составляет с 1 января 2025 года Br24,5.

Ранее – Br23,35. Рост – 4,9%.

Но если нужен шестой баллон за год, то за него надо заплатить по экономически обоснованному тарифу.

Его с 1 января подняли до Br64,6 (было Br58,75). Рост – 10%.

Цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, не поменялись. Речь о газовых баллонах объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

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