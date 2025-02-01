Газ в баллонах подорожал для белорусов

Газ в баллонах подорожал для белорусов1
- 1.02.2025, 20:13
На сколько выросла цена.
В Беларуси с 1 января повысили тариф на сжиженный газ в больших баллонах.
Это предусмотрено указом главы государства №45.
Стоимость баллона сжиженного топлива весом 21 кг в пределах норм потребления (пять баллонов на одного человека в год) составляет с 1 января 2025 года Br24,5.
Ранее – Br23,35. Рост – 4,9%.
Но если нужен шестой баллон за год, то за него надо заплатить по экономически обоснованному тарифу.
Его с 1 января подняли до Br64,6 (было Br58,75). Рост – 10%.
Цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, не поменялись. Речь о газовых баллонах объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).