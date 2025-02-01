Жесткая авария под Минском: столкнулись три автомобиля
- 1.02.2025, 21:07
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Парень погиб при столкновении трех автомобилей в Минском районе, сообщили в областной ГАИ.
Происшествие случилось 1 февраля около 14.10. По предварительной информации, 21-летняя водитель Hyundai двигалась по трассе М3 Минск — Витебск в направлении столицы и врезалась в ехавший впереди Iveco, 33-летний водитель которого перестраивался из правой полосы в левую. От удара грузовик опрокинулся.
После столкновения Hyundai выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с Volkswagen, которым управлял 55-летний мужчина.
В результате ДТП 20-летний пассажир Hyundai от полученных телесных повреждений умер.
На месте авариии работает следственно-оперативная группа.