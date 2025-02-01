ВСУ уничтожили антенну связи и БТР россиян под Волчанском 1.02.2025, 21:09

Видеофакт.

Пограничники бригады «Гарт» на Волчанском направлении удачно отработали по транспорту российских оккупантов. Уничтожены грузовик, бронетранспортеры и антенна связи.

Об этом сообщает Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Удалось уничтожить грузовик, два бронетранспортера БТР-80 и антенну усиления связи.

В самой бригаде отметили, что задачу выполнили бойцы подразделения Falcon с использованием минометов и ударных дронов.

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