ВСУ уничтожили антенну связи и БТР россиян под Волчанском
- 1.02.2025, 21:09
Видеофакт.
Пограничники бригады «Гарт» на Волчанском направлении удачно отработали по транспорту российских оккупантов. Уничтожены грузовик, бронетранспортеры и антенна связи.
Об этом сообщает Telegram Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Удалось уничтожить грузовик, два бронетранспортера БТР-80 и антенну усиления связи.
В самой бригаде отметили, что задачу выполнили бойцы подразделения Falcon с использованием минометов и ударных дронов.