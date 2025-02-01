Белорусского вундеркинда ждут в клубе НХЛ 1.02.2025, 21:12

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Вадим Мороз

Он феерит за минское «Динамо».

Белорусский нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз рассказал о желании проявить себя в клубе НХЛ.

В общении со Smartpress форвард признался, что у него нет конкретно приоритетных команд или арен, для него важнее всего получить шанс соприкоснуться с лучшей хоккейной лигой мира.

«В «Юте» есть штаб тренеров по развитию, к которым можно обратиться с любым вопросом. Да и они меня часто спрашивают, как обстановка в команде, как у меня дела, что в жизни происходит. Позвали уже на тренировочный кэмп «Юты», который состоится будущим летом», – сказал Мороз.

При этом белорус великолепно проявляет себя в КХЛ в составе минского «Динамо». За нынешний сезон-2024/25 в 46 встречах он набрал 26 (12+14) очков по системе "гол + пас".

Талантливый форвард родился 20 ноября 2003 года в Новополоцке. Именно в этом городе появились на свет и братья Костицыны, которые здорово себя проявили в НХЛ.

Мороз воспитывался в местной хоккейной школе, в 2020-м впервые вышел на лед в джерси юниорской сборной Беларуси.

В 2022-м Вадим подписал контракт с минским «Динамо» и дебютировал в КХЛ. Благодаря своей результативности он стал лучшим молодым хоккеистом ноября.

Новополочанин в сезоне-2022/23 успел сыграть за три клуба сразу. Помимо «зубров», он был командирован в Молодежную хоккейную лигу в «Динамо-Шинник».

Золотым оказался вызов в «Металлург» из Жлобина, с которым Мороз стал чемпионом Беларуси – 2023.

Всего в КХЛ у него 148 матчей и 62 (32+30) очка. В 2023-м белоруса выбрала «Аризона» на драфте НХЛ под 88-м номером в 3-м раунде.

Из-за приостановки членства «Аризоны» в НХЛ права на игроков и драфты перешли к новому клубу – «Юте». Именно туда и сможет попасть Мороз уже нынешним летом на тренировочный кэмп.

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