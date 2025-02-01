В гомельском торговом центре «Карусель» произошел пожар 1 1.02.2025, 21:42

Произошло короткое замыкание осветительного прибора.

Пожар произошел утром в субботу в торговом центре «Карусель» в Гомеле, сообщили в МЧС.

Как выяснилось, в магазине произошло короткое замыкание осветительного прибора.

Пожар ликвидировали сотрудники магазина порошковым огнетушителем до прибытия подразделения МЧС.

«В результате повреждены 3 осветительных прибора и выставочные товары. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», – рассказали в МЧС.

Возможная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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