В гомельском торговом центре «Карусель» произошел пожар

В гомельском торговом центре «Карусель» произошел пожар1
- 1.02.2025, 21:42
Произошло короткое замыкание осветительного прибора.
Пожар произошел утром в субботу в торговом центре «Карусель» в Гомеле, сообщили в МЧС.
Как выяснилось, в магазине произошло короткое замыкание осветительного прибора.
Пожар ликвидировали сотрудники магазина порошковым огнетушителем до прибытия подразделения МЧС.
«В результате повреждены 3 осветительных прибора и выставочные товары. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», – рассказали в МЧС.
Возможная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.